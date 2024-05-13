عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخميس المقبل.. إنجي أنور عن القمة العربية في البحرين: ظرف استثنائي حرج!

قالت الإعلامية إنجي أنور إن القمة العربية ال33 ستعقد الخميس المقبل في وسط ظروف صعبة ودقيقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هتستضيف مملكة البحرين القمة العربية رقم 33.

وأضافت في افتتاحية برنامجها مصر جديدة المذاع على قناة ETC  أنه لما تقرأ كلمات المندوبين الدائمين ستجد جملة مكررة، "إجتماع القمة العربية يأتي في ظرف استثنائي حرج"، قائلة " ذاكرتي مش جايبة قمم عربية كتير مجتمعتش إلا واحنا في وضع صعب وظرف حرج، العرب بيجتمعوا ودايما مفروض عليهم أجندة رجال المطافي، العرب بيطفوا الحرايق من القمة الأولى في أنشاص في مصر سنة 1946 ولحد دلوقتي، مش عارفين نلاحق على الأزمات المفروضة علينا واللي بتحط أولويات أجندتنا، تقريبا فرق 78 سنة الا كام يوم بين أول إجتماع قمة عربي ولحد القمة العربية الجاية في البحرين، وإحنا مزنوقين في خانة اليك".

وتابعت "الوطن العربي يجمعه لغة واحدة وثقافة متشابهة وتوافق عقائدي وتاريخ مشترك، ولم يستطيع ان يتوحد ويسبق الزمن ويحط أجندته في ظروف أفضل، والاتحاد الأوربي متكون من 27 دولة سكانه يتحدثون 24 لغة.. ورغم ذلك اتحدوا واصبح تركيزهم ان يسبقوا الأزمات ويصدروها خارج حدودهم ويضعوا اعنيهم على المستقبل وصنعوا اقتصاد مشترك وعملة موحدة وتحالف عسكري، ورغم انهم ينفقون على الترجمة بينهم وبين بعض في الاجتماعات والمراسلات مليار يورو كل عام.

واشارت الي ان الدول العربية يفرض عليها الاجتماع من اجل معالجة الازمات، ملفات كثيره منها  الحرب العالمية على غزة، المعارك في العراق، أمن البحر الأحمر، التنسيق الأمني والعلاقة مع الدول العظمى،  الأوضاع في السودان.. واستقرار ليبيا.. الأحوال في لبنان.. والموقف في سوريا.. الأزمة في اليمن.. المشكلة الأثيوبية الصومالية، جميعها ملفات تحتاج الي سنوات للتعامل معاها".

وشددت على ضرورة وضع موضوعاتنا الاقتصادية والاجتماعية أولوية حقيقية ليس عناوين، فالشعوب العربية تحلم بالتكامل..وان تعيش في هدوء ورخاء وأمان.

واستطرت نتمني الدول العربية تضع الخطط والآمال.. قبل التحديات والأزمات، العرب كيان عظيم قوي ومؤهلين اننا نكون كتلة قادرة تفرض ارادتها، محتاجين دور فعال لجامعة الدول العربية عشان تنهي الخلافات العربية العربية.
لو الكلام ده رومانسي وساذج فالشعوب العربية من أهدافها انها تكون رومانسية، 


اكملت : حلوة الرومانسية لو هتخلينا نحلم بوطن متكامل كل بلد فيه حر ومستقل .. لكنه متوحد في حد أدنى من المصلحة، ولنا في الاتحاد الأوربي مثال، محدش بيفرض على الأوربيين أجندتهم".

غزة مصر جديدة تحالف عسكري ETC الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

أبو العينين يعلن إنشاء مصنع جديد للسيراميك.. وأحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر.. حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام| توك شو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان.. تفاصيل

فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. دار الإفتاء تجيب

مسئول أمريكي: إسرائيل لن تحصل على نصر كامل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-