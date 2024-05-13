الفراخ البيضاء بـ88 والبلدي 120 جنيها.. تعرف على أسعار الدواجن.. فيديو

انخفضت أسعار الدواجن، اليوم الإثنين 13مايو في الأسواق، لتسجل أسعار الدواجن البيضاء 88 جنيهًا.

وقال محمد الصعيدي جزار دواجن بلغت أسعار الدواجن البلدي 120 جنيهًا للكيلو ووصلت أسعار البانية إلى 190 جنيهًا للكيلو.

واضاف الصعيدي أما كيلو الورك فسجل 100 جنيهًا، والكبد والقوانص بـ110 جنيهًا، وكيلو الهياكل بـ35 جنيهًا والرجل 15 جنيهًا وكيلو الصدور بالعظم ب 130جنيها.

وسجل سعر جوز الحمام 160 جنيهًا، وكيلو البط بـ140 جنيهًا الأرانب 110 جنيهًا وكيلو الرومي البلدي 180جنيها .

https://fb.watch/s1UuAFH8Qr/?mibextid=Nif5oz