تامر أمين: أحيي لاعبي نادي الزمالك على الشوط الثاني أمام نهضة بركان

تامر أمين: من القلب أحيي لاعيبة نادي الزمالك على الشوط الثاني

علق الإعلامي تامر أمين، على خسارة الزمالك بهدف مقابل هدفين أمام فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار "، من القلب أحيي لاعيبة نادي الزمالك على الشوط الثاني، لمأحيهم على الماتش في نهائي الكونفيدرالية لأن أول شوط وأول نصف ساعة كانت كارثية مليئة بالأخطاء الكارثية".

وأضاف "أول شوط وخاصة أول نصف ساعة من الشوط كان ينذر أننا رايحين ناحية كارثة سواء في ضربة الجزاء وفي الكرة الثانية برأسيةوسط مدافعي الزمالك كانوا دون المستوى في الشوط الأول، الجهاز الفني لم يكن على المستوى خصوصا في الإعداد النفسي والمعنوي".

وتابع "اللاعبين كانت نازلة مش مركزة ومتوترة بدليل سلسلة الأخطاء التي أدت إلى هذه النتيجة في ظني أن لاعيبة الزمالك هم من أدركواالخطر وقالوا الحلم بيضيع مش هينفع نوري وشنا ونرجع وإحنا خسرانين 2 أو 4 صفر فكل واحد قعد مع نفسه".

واستطرد "وقال لازم نسترجل ونقاتل نلعب على جون ونخليها من نتيجة صعبة إلى نتيجة يسهل تعويضها بعد أسبوع في القاهرة، لاعيبةالزمالك نزلوا شكلهم أنا قولت اللاعيبة دي غير اللاعيبة اللي لعبت في الشوط الأول شكلًا وروحًا ومفيش دقيقتين وربنا كلل مجهودهمبالنجاح وإحراز الهدف وفريق نهضة بركان ميخوفش".