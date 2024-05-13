القمة العربية.. وزير الخارجية السعودي يصل البحرين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين 13 مايو 2024 إلى البحرين في إطار التحضير للقمة العربية التي تستضيفها المنامة نهاية الأسبوع الجاري.

وكان في استقبال بن فرحان، لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية.

ويشارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية 33، ويلتقي بن فرحان على هامش الاجتماع عددٍ من وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة.