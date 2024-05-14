عمرو أديب: الدولة حققت إنجازا في ملف المياه

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة حققت إنجازا في ملف المياه ، مشيرا إلى أنها أنفقت فيه المليارات.

تابع " أديب " ، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، توشكى نموذجا.. لما اتعملت في عهد الرئيس مبارك وعدد من الحكومات، كانوا بيتكلموا أن توشكى المشروع الأهم.

واصل وقالوا لينا إن الخيارة قد الترابيزة، وجم مستثمرين عرب وأخدوا أرض، وشهر وتاني والمستثمرين مشيوا وتوشكى وقفت، ومرجعتش غير من كام شهر".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033y9BDQq4S6nzweBbqCTgAtJZCbuhyAkaESr7UmVND25L998TzCRxRF5WgdqM7FqAl&id=100078936155875&mibextid=ox5AEW