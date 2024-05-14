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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للميت في ذي القعدة.. بـ5 كلمات تجمع له كل الرحمات بقبره

دعاء للميت في ذي
دعاء للميت في ذي القعدة

لاشك أن دعاء للميت في ذي القعدة يعد من الأدعية المستجابة التي من شأنها أن نفعل الأعاجيب في قبر الميت وتبدله من حفرة نار إلى جنة النعيم، وحيث نشهد اليوم السادس من ذي القعدة وهو من الأشهر الحُرم ، أي من الأزمنة المباركة وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى التي يتضاعف فيها الفضل والثواب، كل هذا يجعل دعاء للميت في ذي القعدة أعظم هدية يمكن بها تغيير حياة أحبابنا من أهل القبور، وقد نفي به ببعضل أفضالهم علينا في حياتهم، كما أن دعاء للميت في ذي القعدة يعد خير اتباع لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ، الذي حثنا على تحري أوقات الاستجابة وكذلك الدعاء للميت ، لذا لا ينبغي التفريط أو الاستهانة به بأي حال من الأحوال.

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دعاء للميت في ذي القعدة  

يعد دعاء للميت في ذي القعدة من الأدعية المستجابة كما أنه أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أفضل  صيغة دعاء من الأدعية المأثورة للمتوفي في ذي القعدة ، والتي هي من الأشهر الحُرم ، ومن ثم يُستجاب فيها الدعاء ، فيعد أفضل دعاء للميت في ذي القعدة  جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .

وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت في ذي القعدة مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل  دعاء للميت في ذي القعدة  هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

أفضل أدعية للميت في شهر ذي القعدة 

يأتي دعاء للميت عامة ضمن الأعمال الصالحة التى أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أفضل العمل أدومه وإن قل، لذا لا ينبغي أن نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر حيث هم في موضع لا حيلة لهم، خاصة وأن الكتاب العزيز والأثر والسُنة النبوية الشريفة زاخرة بالكثير من ادعية متنوعة للميت وأحسن الأدعية المأثورة للمتوفي ، حتى أنها قطعت الطريق على من قد يتحججون بتسارع العصر ومستحدثاته، ففيها الكثير من دعاء للميت يصلح للتداول بسهولة .

  • اللهم بحق شهرك الحُرم أنزل على قبره  ضياء يؤنس وحشته وينور مرقده.
  • اللهم بحق شهر ذي القعدة وحُرمته اجعل له سعة في قبره وأغفر له ذنبه يا الله وأرحمه برحمتك الواسعة يا رحيم.
  • اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
  • اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.
  • اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.
  • اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .
  • اللهم ارحم من سبقونا إليك .
  • اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
  • اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
  • اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
  • اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
  • اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.
  • اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
  • اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.
  • اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.
  • اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
  • اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
  • اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
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