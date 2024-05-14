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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الذهب عالميا.. انتظار المتداولين بيانات التضخم الأمريكية لإشارات نزول أسعار الفائدة

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بفعل جني الأرباح مع تطلع المستثمرين إلى أرقام التضخم الرئيسية هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2337.04 دولار للأونصة. وكان قد سجل أعلى مستوى له . وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.3% إلى 2343.60 دولار.

وقال تاجر المعادن المستقل في نيويورك تاي وونغ: "الذهب يتخلى عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي بسبب عمليات جني الأرباح قبل أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الرئيسية هذا الأسبوع".

يشعر تجار الذهب بالقلق من أن الفدرالي الأميركي يحتاج إلى بيانات تضخم أضعف، وليس فقط أرقام تشغيل أضعف، لتبرير خفض أسعار الفائدة.

وكان المعدن الأصفر قد ارتفع أكثر من 1% الأسبوع الماضي، عقب بيانات الوظائف الضعيفة، مما دعم الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتتوقع أغلبية كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر. 

من جهتهم، يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 66% تقريباً لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقاً لأداة CME FedWatch. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ستركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي يوم الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 28.33 دولار للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.4% إلى 973.50 دولار. 

وكسب البلاتين فوق المستوى الرئيسي البالغ 1000 دولار للأونصة إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريباً، وارتفع 1.4% إلى 1007.55 دولار للأوقية.

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