قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكليف رئاسي بعلاج المدنيين من أسر الشهداء والمصابين مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايز زيادة المشاهدات.. صانع محتوى يدعي تعرضه لمحاولة سرقة في الجيزة

عايز زيادة مشاهدات.. صانع محتوى يدعى تعرضه لمحاولة سرقة بالجيزة
عايز زيادة مشاهدات.. صانع محتوى يدعى تعرضه لمحاولة سرقة بالجيزة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بمحاولة سرقته حال سيره بسيارته بأحد الطرق السريعة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 10الجارى حال سيره بالسيارة ملكه بأحد الطرق السريعة فوجئ بتواجد 3 أشخاص أمامه إلا أنه تمكن من تجنبهم وقام بإيقاف سيارته والعودة إليهم مرة أخرى والتشاجر معهم والإدعاء بمحاولتهم سرقته، وقيامه ببث مقطع الفيديو بغرض توعية المتابعين.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" ، وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بالطريق بغرض إستجداء المارة ونفو محاولتهم سرقة الشاكى وقيامه بالتوقف بالسيارة قيادته والتشاجر معهم ، فقاموا على إثر ذلك بالتعدى عليه بالسب وإنصرفوا ، وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية محاولة سرقته حال سيره مواقع التواصل الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

كارثة كبيرة بتركيا.. شوبير يطالب بالكشف عن نتائج قضية المراهنات في الكرة المصرية

الخطيب

الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس إذا لم أعدل عن قراري

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان

لاعب الزمالك البرازيلي يشارك في تصوير إعلان.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد