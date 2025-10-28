عايز زيادة المشاهدات.. صانع محتوى يدعي تعرضه لمحاولة سرقة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بمحاولة سرقته حال سيره بسيارته بأحد الطرق السريعة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 10الجارى حال سيره بالسيارة ملكه بأحد الطرق السريعة فوجئ بتواجد 3 أشخاص أمامه إلا أنه تمكن من تجنبهم وقام بإيقاف سيارته والعودة إليهم مرة أخرى والتشاجر معهم والإدعاء بمحاولتهم سرقته، وقيامه ببث مقطع الفيديو بغرض توعية المتابعين.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" ، وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بالطريق بغرض إستجداء المارة ونفو محاولتهم سرقة الشاكى وقيامه بالتوقف بالسيارة قيادته والتشاجر معهم ، فقاموا على إثر ذلك بالتعدى عليه بالسب وإنصرفوا ، وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.