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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة أسعار السلع

محافظ الجيزة يستقبل
محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في اطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والإلتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن .

وفي البداية أعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بهذه الزيارة مُثمناً الدور المهم والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته.

وأكد على التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كافة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

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