مدير تعليم القليوبية تتابع امتحانات النقل بمدارس كفر شكر

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، انتظام سير امتحانات النقل بعدد من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، أنه شملت الجولة، متابعة أداء تلاميذ مدرسة 25 يناير الرسمية لغات، مدرسة كفر شكر الأبتدائية الجديدة، حيث اطمأنّت مدير تعليم القليوبية خلال جولتها على سلامة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية وحسن انتظام سير الامتحانات، كما تأكدت من مطابقة الأسئلة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية وأنها شاملة فقرات المنهج، مشددة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجان.



وأكدت علي نظافة المدارس أثناء الامتحانات وتذليل اى عقبات أمام التلاميذ وتوفير الجو الآمن والهدوء داخل وخارج اللجان الامتحانية والالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة للامتحانات، كما أكدت سيادتها علي ضرورة الانتهاء من التصحيح أول بأول ورصد الدرجات اول بأول.



وخلال المتابعة وجهت جميع مديرى المدارس إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.