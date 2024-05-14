المجموعة الوزراية العربية المعنية بالصومال تجدد رفضها للانتهاكات الإثيوبية

عقدت مجموعة العمل الوزارية العربية الخاصة بالصومال، صباح اليوم "الثلاثاء" اجتماعها بالعاصمة البحرينية المنامة، لبحث التحركات العربية لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، و ذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية.

وتضم المجموعة الوزراية العربية الخاصة بالصومال وزراء خارجية مصر والبحرين وجيبوتي والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة جمهورية الصومال.

وبحثت المجموعة الوزارية العربية التي تم تشكيلها بقرار مجلس الجامعة العربية بتاريخ 17/1/2024 مستجدات وتداعيات الاعتداء الإثيوبي على سيادة جمهورية الصومال، وذلك بعد إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، حيث جددت المجموعة العربية التأكيد على رفض أي انتهاكات لوحدة وسيادة الصومال.

وجددت التأكيد على الموقف العربي الرافض لمذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 17 يناير، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية، مؤكداً تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع كافة الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة.

كما تناول الاجتماع الدور العربي المنشود وفق خطة العمل لدعم الصومال على جميع الأصعدة لصيانة وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك مساندتها في جهود مكافحة الإرهاب وجذوره، وتقوية مؤسساتها القومية، واقتصادها بما يلبي طموحات الشعب الصومالي المشروعة.