من خلال "أبشر" .. كيفية الحصول على تصريح الحج

تسعي المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة التسهيلات للحجاج وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك ومنصة أبشر أيضاً.



الحصول على تصريح الحج



يعد تصريح الحج وثيقة مطلوبة للسماح لجميع الحجاج بأداء فريضة الحج في المشاعر المقدسة حيث أنه لا يمكن القيام بالزيارة دون هذا التصريح الذي اعتمدته المملكة بهدف تنظيم عملية الحج .

كيفية طباعة تصريح الحج عبر أبشر

ويمكن طباعة تصريح الحج قبل التوجه إلى أرض الحرمين الشريفين حتى يتم قبول الدخول، حيث تتضمن طريقة الطباعة ما يلي :-

- يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خيار أفراد من القائمة الأولى.

- كما يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

- بعدها يتم الضغط على خيار خدماتي.

- فى الخطوة يتم النقر على خيار خدماتي ومن ثم وزارة الحج.

- وبعدها يتم النقر على خيار طباعة تصريح الحج.

- مع مراعاة الاحتفاظ بالتصريح تتم الطباعة.

متى يسمح بدخول مكة

لا يسمح بدخول مكة للمقيمين إلا بعد إصدار تصريح دخول من منصة أبشر، وتأتي شروط إصدار تصريح دخول مكة من أبشر وفقاً للخطوات التالية:

- تتضمن الشروط أن تكون إقامة المستفيد سارية

- يشترط ألا يكون المستفيد مسجل كـ (متغيب عن العمل).

- تواجد المستفيد داخل المملكة العربية السعودية

- إصدار تصريح دخول مكة للمؤسسات

خطوات إصدار تصريح دخول مكة للمنشآت عبر بوابة مقيم

- الدخول إلى بوابة مقيم.

- فى الخطوة يتم اختيار طلبات التصاريح.

- يتم إضافة التصاريح.

- فى هذه الخطوة يتم إضافة البيانات.

- يتم اختيار المراد التصريح له.

- فى هذه الخطوة يتم إضافة المرفقات المطلوبة.

- يتم تقديم الطلب.

جرعات يحصل عليها الحجاج

- عدد 1 جرعة من اللقاح الأساسي لمحاربة فيروس كورونا أو المعروف بأسم كوفيد -19.

- عدد 1 جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا تم تطبيقها بداية من عام 1445 ميلادي.

- عدد 1 جرعة من اللقاح الخاص بالحمى الشوكية وتم العمل بها منذ ما يقارب من 5 أعوام.

شروط الحصول على تصريح الحج

يتم الحصول علي تصريح الحج عبر أبشر مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط:-

- لابد من أن يقوم الشخص بِدفع جميع الرسوم والمصاريف المرتبطة بالترخيص.

- تقديم وثيقة تثبت عدم وجود أي مرض معدي أو مزمن.

- يجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 عاما وألا يزيد عن 65 عاما.

- ضرورة تلقي جميع اللقاحات المطلوبة.

- إحضار جواز سفر ساري المدة التي لا تقل عن ستة أشهر.

- إحضار جميع المستندات والوثائق الرسمية.

-يفضل أن يكون الشخص المتقدم يقوم بالحج لأول مرة لأنه تكون لهم الأولوية.

- يلزم التسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني.

- من الضروري تثبيت الحجز من خلال وكالات الأسفار الموثوقة.