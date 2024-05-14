قابيل وهابيل الجيزة.. تحقيقات بواقعة قتـ ل شاب لشقيقه بسبب خلافات مالية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في قرية عرب الحصار بمدينة الصف جنوب الجيزة، بسبب خلافات مالية بينهما.

شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات بينهم في الجيزة

حيث صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل مزرعة بقرية عرب الحصار في الصف وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه آثار لطلق ناري في الراس وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشرحت تحريات أجهزة المباحث في الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.