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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حي جنوب الغردقة: مهمتنا الرئيسية خدمة الأهالي والمواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب، اجتماعًا مطولًا مع مديري ورؤساء الأقسام داخل الحي، لعرض ومناقشة التكليفات للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمواطنين والأهالي داخل نطاق حي جنوب الغردقة.

وأكد رئيس حي جنوب خلال الاجتماع ضرورة إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين بسرعة دون تأخير، وذلك بدءًا من استلام الطلبات في المركز التكنولوجي أو الواردة بالبريد؛ سواء من مجلس مدينة الغردقة أو ديوان عام المحافظة دون تأخير، مع مراعاة عدم الإخلال بالضوابط واللوائح المطبقة داخل منظومة العمل طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل اجتماع دوري بصفة يومية لعرض التقارير الخاصة بموقف التكليفات والأعمال الخاصة بالأمس واستلام التكيفات اليومية. 

 

كما شدد مهدي، على سرعة إنهاء جميع المكاتبات والمعاملات المتراكمة، مؤكداً على أن مهمتنا الرئيسية داخل الحي هي خدمة الأهالي والمواطنين والتخفيف عنهم وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بهم.

ووجه بتكثيف العمل الميدانى والاستجابة الفورية للمواطنين، والتصدى بحزم للمخالفين وتطبيق قوانين الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وبذل أقصى الجهود الممكنة لانتظام العمل بصفة مستمرة ولتقديم خدمة أفضل للأهالي.

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