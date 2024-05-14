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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المجتمعات العمرانية: مبيعات الهيئة وصلت إلى 6 مليارات دولار العام الحالي

لجنة الخطة
لجنة الخطة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
 
وقال المهندس أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان للشؤون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية إن حجم مبيعات الهيئة للعام المالي 2022/2023  بلغت نحو 5 مليار دولار.

وتابع  سعيد:" بينما بلغت المبيعات العام المالي الجاري حتي الآن 6 مليار دولا تقريباً، مشيرا إلى تحصيل ما يقرب من مليار دولار من حجم تلك المبيعات في صورة مقدمات شراء".

جاء ذلك ردا علي سؤال وجهه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ممثل الهيئة عن حجم المبيعات بالدولار من الخارج.

الموازنة البرلمان مجلس النواب المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

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