تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في طنطا لمدة شهر للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته عقب أن سدد لها عدة طعنات نافذة، أودت بحياتها في الحال حال تواجده في منزل والدها لمصالحتها، بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون لمدة شهر للنطق بالحكم .

كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لسماع أقوال شهود عيان والاطلاع على تقرير الطب النفسي حول الحالة الصحية وسلامه القوي العقلية للمتهم ومرافعة محامين الدفاع والمجني عليه .



وأفادت تقارير الطب النفسي أن المتهم بكامل قواه العقلية ارتكب واقعة قتل زوجته بقصد الترصد وازهاق روحها بسبب خلافاته الأسرية .

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة لتأمين دخول الزوج المتهم ، كما حضرت اسرة المجنى عليها، مطالبين بالقصاص العادل .

وكشف أحمد حجاج أن محامى أسرة المجنى عليها، ان المحكمة اجلت القضية للاطلاع على تقرير الطب النفسى الذى صدر بناء على طلب محامى الخصم، وجاء فيه : ان المتهم سعيد محمد الكومى لا يوجد لديه فى الوقت الحالى او وقت ارتكاب الواقعة اضطراب نفسي او عقلى او ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز مما يجعله مسئولا عن الاتهام الموجه اليه ".

وكشف والد المجنى عليها، ان نجلته كانت دائمة التشاجر معه بسبب خلافات على مصروف البيت كونه بخيلا ، وكانوا رافضين لزواجهما ولكنها أصرت على إتمام الزواج، وقام بقتلها بعد عام من الزواج تاركة طفلة عمرها شهور، مطالبين بالقصاص العادل.



