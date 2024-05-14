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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 1 و3 بمنطقة برج العرب.. صور

النيابة العامة تُجري
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح ببرج العرب

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي يوم الأحد الموافق الثاني عشر من مايو لعام ٢٠٢٤، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل (١، ٣) منطقة برج العرب"، حيث تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية. 

كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح ببرج العرب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح ببرج العرب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” ببرج العرب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” ببرج العرب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب a
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب a
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب c
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب c
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب j
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب j
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل “1 و 3 ” منطقة برج العرب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل
النائب العام مراكز ‏الاصلاح والتأهيل النيابة العامة برج العرب

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