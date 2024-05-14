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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تضامن بني سويف: إطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط

صدى البلد

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن إن جمعية الأورمان أطلقت حملة صكوك الاضاحي لعام 2024 بالتقسيط؛ للتيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية ولوصول اللحوم للأسر الأكثر استحقاقًا.


وأضافت وكيل الوزارة - في بيان اليوم أن الحملة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية؛ لإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته لمستحقيها وإسعاد الأسر الأكثر احتياجًا.


من جانبه قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن قيمة صكوك الأضاحي من الجمعية لعام 2024، حيث بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11,700 جنيه في العجل البلدي.


وأضاف أنه يمكن تقسيط قيمة الصك على 12 قسطًا، مؤكدًا أن تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها حتى 17 مايو، كما تقوم الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه؛ لتوفير أكبر كمية من اللحوم.


وأكد أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، ويأتي ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وخاصة النائية منها. 


وأوضح أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة، لافتًا إلى أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحي لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الأضحية للأورمان للأسر المستفيدة بالمناطق الأكثر احتياجًا.


وأشار إلى أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.


يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع "صك الأضحية" ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته لمستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

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