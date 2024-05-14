أزمة حادة بين الزمالك والاتحاد الأفريقي بسبب نهائي الكونفيدرالية

شهدت الساعات الماضية بوادر أزمة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع نادي الزمالك بسبب دعوات نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي.

وكتب الاعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يعترض على رغبة كاف في الحصول على 50% من نسبة الدعوات المخصصة للمباراة النهائية ضد نهضة بركان في كأس الكونفدرالية"

مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.