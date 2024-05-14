حلمي طولان: لابد من تسجيل الزمالك بنهضة بركان مبكرا.. ولا قلق على الأهلى

صرح حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق الزمالك أنه لابد من لاعبي الفريق الأبيض أن يسجل هدفا مبكرا بمرمى نهضة بركان وذلك لضمان الفوز بنتيجة جيدة وحصد اللقب.

جوميز ولاعبي الزمالك

وأوضح حلمى طولان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: “المدرب جوزية جوميز سوف يقوم بمعرفة اكثر لاعبي الزمالك أكثر مع الوقت حيث يعمل مع قائمة محددة منها لاعبون جيدون ولاعبون آخرون لا يليقون بإرتداء القميص الأبيض”.

وأشار حلمى طولان "لا يوجد لدى قلق من النادي الأهلي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب خبرات الجهاز الفنى واللاعبين و وسام ابو على الأنسب لقيادة هجوم الأحمر ".

وتابع حلمى طولان “لا يوجد مفاوضات معى لتدريب أحد الأندية حاليا وهذا الأمر لم يحدث إطلاقا”.