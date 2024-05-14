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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 مشاريع مصرية مبتكرة تنضم إلى برنامج تسريع تمويل المناخ

تسعة مشاريع مناخية
تسعة مشاريع مناخية مصرية مؤثرة

اختيرت 9 مشروعات مبتكرة، من شأنها أن تساعد في خفض انبعاثات الكربون في مصر، للانضمام إلى المجموعة الثانية من برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر الذي تموله المملكة المتحدة. وتم الإعلان عن المشاريع خلال حفل أقيم في السفارة البريطانية أمس وحضره د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

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تم اختيار المشاريع من بين 60 متقدمًا وتأتي من قطاعات النقل والنفايات والزراعة والطاقة والصناعة، وتحصل هذه المشاريع أثناء وجودها في البرنامج على دعم جماعي وفردي من خبراء ماليين وفنيين وخبراء في مجال المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي لضمان وجودهم في أفضل وضع لجذب الاستثمار.

ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن النماذج المالية، وكيفية إعداد المواد الترويجية وكيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وجوانب الإدماج الاجتماعي في المشاريع.

وتتمتع هذه المشاريع بإمكانية إفادة المجتمعات في جميع أنحاء مصر من خلال الحد من التلوث، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والزراعي، وتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير وسائل النقل الخضراء، وإدارة النفايات بشكل فعال.

وبعد تأسيس القدرات، ستجتمع المشاريع مع المستثمرين والمؤسسات المالية في حدث سيعقد في أواخر صيف 2024، وستتلقى المشاريع نصائح مفصلة من المستثمرين الحاضرين قبل تنفيذ العرض التقديمي النهائي وإتاحة الفرصة للتواصل وإجراء المناقشات مع المؤسسات المالية المهتمة.

تشجيع الابتكار

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “نحن نقدر شراكتنا مع المملكة المتحدة وكذلك نسرع أعمال Flat6Labs، في إطار برنامج تسريع تمويل المناخ، لدعم الشركات الناشئة وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وبناء القدرات، والذي يمكن الشركات من القيام بدورها في معالجة تغير المناخ، من خلال تشجيع الابتكار والأفكار غير التقليدية”.

وأضافت: نشهد اليوم تخريج تسع شركات جديدة في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة وغيرها، مما يعزز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتحقيق طموحنا المناخي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتشجيع العمل المناخي، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.”

وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "يظل المناخ أولوية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، يسعدنا أن ندير برنامج تسريع تمويل المناخ للعام الثاني، إنه لأمر رائع أن نرى مجموعة متنوعة من المشاريع المبتكرة التي تم اختيارها في المجموعة الثانية من المشروع في مصر. ولقد شهدنا بالفعل تطورات واعدة من بين المجموعة الأولى المشاركة في البرنامج، وأنا على يقين أن هذه المشاريع المصرية ستكون في وضع جيد للعثور على الاستثمار عند استكمالهم رحلة المشروع."

وقال يحيى حوري، المدير التنفيذي للبرامج في شركة Flat6Labs: "نرحب بالدفعة الثانية من برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، حيث نشهد لحظة محورية في رحلتنا نحو الاستدامة. وتجسد هذه المشاريع المبتكرة التزام مصر بمكافحة تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي. يشرفنا كشركة أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التحويلية، وتمكين رواد الأعمال من إحداث تغيير هادف وخلق مستقبل أكثر اخضرارًا وازدهارًا للجميع."

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