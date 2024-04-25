المملكة المتحدة تكشف عن عقوبات جديدة تستهدف صناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف صناعة الطائرات العسكرية بدون طيار في إيران، ردا على الهجوم الإيراني بالطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وفقا لتايمز أوف إسرائيل، تستهدف الإجراءات، التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، أربع شركات ومديرين اثنين في شبكة من شركات الطائرات بدون طيار بهدف الحد من قدرة إيران على إطلاق طائرات بدون طيار.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان إن “الهجوم الخطير الذي شنه النظام الإيراني على إسرائيل هدد بسقوط آلاف الضحايا المدنيين وتصعيد أوسع في المنطقة”.

وأضاف: "اليوم أرسلت المملكة المتحدة وشركاؤنا رسالة واضحة مفادها أننا سنحاسب المسؤولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وتقول بريطانيا أيضًا إنها ستفرض حظرًا جديدًا على تصدير مكونات الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى إيران، سعياً للحد من قدراتها العسكرية.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على شخصيات ومنظمات عسكرية إيرانية، في خطوة منسقة أخرى مع الولايات المتحدة، في أعقاب التحرك الإيراني ضد إسرائيل.

وأطلقت إيران طائرات بدون طيار وأطلقت صواريخ على إسرائيل في 13 أبريل ردا على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق قبل أسبوعين، مما يزيد من خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط.