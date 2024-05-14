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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. العمل على سرعة تشغيل الـ 308 ورش بالمنطقة الصناعية بنصر النوبة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع تنسيقى مع مسئولى الجهات التنفيذية لإستعراض آخر المستجدات الخاصة بتشجيع وجذب المستثمرين والشباب من أبناء النوبة لسرعة تشغيل الـ 308 وحدة وورشة حرفية بالمنطقة الصناعية بالشكل المطلوب. 

يأتى ذلك من أجل الإسراع بتحقيق العوائد الإيجابية من إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

 

وأوضح المحافظ أنه تم تقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات الغير مسبوقة والهادفة لتشغيل هذه المنطقة الحيوية التى تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه ، وهو الذى يستلزم ويتطلب الجدية من أهالى النوبة ليساهموا فى إنجاح مشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بجدية ، وليصبحوا منتجين داخل أكبر صرح صناعى حرفى ، وليتكامل ذلك بتحقيق التكاتف بين كافة الجهات لتذليل أى معوقات حتى يتسنى تشغيل كافة المرافق والخدمات بالمنطقة على الوجه الأكمل .

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الجنينة والشباك

تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز التسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتشغيل المنطقة الصناعية بالجنية والشباك الإعفاء النهائى والكامل لأول 50 مشروع يبدأ التشغيل الفعلى والجاد من رسوم المقدم المقدرة بـ 10 الآف جنيه ، وفترة سماح 9 أشهر ، فضلاً عن البدء فى تجهيز المعرض الخاص بالمنطقة لتشغيله فور الجدية فى تنفيذ المشروعات بالورش الحرفية لعرض المنتجات المختلفة للأنشطة المتنوعة بها وتحقيق التسويق الجيد لها ، ليعقبه تجهيز معرض بموقف نصر النوبة الجديد ليكون نافذة لعرض منتجات هذه المشروعات أيضاً .

علاوة على تخصيص خطوط سير لتوفير وسائل مواصلات لتسهيل حركة التردد على المنطقة ، وربط المنطقة الحرفية بالقرى المجاورة ، مع تخصيص موقع على شبكة الإنترنت للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ليكون براند خاص بها ، وربطها على منصة ريادة الأعمال بالتحول الرقمى ، علاوة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإنهاء إصدار التراخيص وتركيب المرافق بالكهرباء ومياه الشرب .

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