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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهلة أخيرة.. تفاصيل قرار الداخلية بشأن تقنين أوضاع الأجانب في مصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

كشف اللواء يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل قرار الداخلية بشأن إيقاف الخدمات للأجانب غير مستخرجي بطاقات الإعفاء.

وقال كدواني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لإستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضح أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة؛ من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل والموافق 1/7/2024، معقبًا: «مصر لا تزال تفتح أبوابها للاجئين».

وأضاف: أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارًا بأنه يتعين على الأجانب أو اللاجئين المقيمين في مصر بطريقة غير مشروعة أن يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة وهوية خلال 3 أشهر ابتداءً من أول يناير 2024.

وأشار إلى أن الحصول على بطاقة هوية لاجئ تكون من خلال تحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير لمصلحة الجوازات من خلال تحويلها إلى أحد البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة بحوالي 1000 دولار لكل أجنبي.

 

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مهلة أخيرة.. تفاصيل قرار الداخلية بشأن تقنين أوضاع الأجانب في مصر


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