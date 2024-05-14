لوس أنجلوس يعلن تعاقده مع مهاجم منتخب فرنسا

كشف نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي ميلان، في 30 يونيو المقبل، وذلك بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار تمديده لعام إضافي.

وكان جيرو صاحب الـ 37 عامًا أعلن رحيله رسميًا عن ميلان، أمس الإثنين من دون أن يكشف هوية ناديه الجديد، واكتفى بالقول بأنه سينتقل للعب في الدوري الأمريكي.

وقال جيرو في مقطع فيديو نشره على حساب ناديه عبر إكس (تويتر سابقا): "سألعب آخر مباراتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي في الدوري الأمريكي".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي (57 هدفًا): "أنا فخور جدًا بما أنجزته مع ميلان خلال السنوات الثلاث الماضية. قصّتي مع ميلان تنتهي هذا العام، لكن ميلان سيبقى دائمًا في قلبي".

في المقابل قال المدير العام في لوس أنجلوس جون ثورينجتون اليوم الثلاثاء "ما رأيناه في جيرو، هو مزيج نادر من قدرته على التراجع قليلاً من أجل ايجاد الترابط بين الخطوط وهوايته التهديفية".

وتابع: "يلعب في منتخب فرنسا ومع ميلان بأسلوب شبيه بأسلوب فريقنا، ولدينا شعور بأننا قمنا بالخيار الصحيح لكافة هذه الأسباب".

وكشف ثورينجتون بأن حارس مرمى فرنسا السابق هوجو لوريس الذي يدافع عن ألوان لوس أنجلوس أيضًا لفت نظرنا عندما أشار إلى رسالة تلقاها من جيرو يؤكد فيها رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي.

وقال في هذا الصدد: "يعرفان بعضهما البعض جيدًا، سمح لنا ذلك بسؤال لوريس عما يستطيع جيرو جلبه للفريق".

وبحسب المدير العام، يمكن لجيرو أن يخوض أوّل مباراة رسمية في صفوف فريقه الجديد نهاية يوليو، لكن هذا التاريخ يتعلّق بمشوار منتخب فرنسا في يورو 2024 من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا.

وسجل جيرو الذي لعب مع مونبلييه الفرنسي (2010-2012) وآرسنال الإنجليزي (2012-2018) وجاره تشيلسي (2018-2021)، 38 هدفًا في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى ميلان في عام 2021، بينها 14 هذا الموسم.

وفاز جيرو مع الروسونيري بلقب الدوري عام 2020، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني، بعيدًا عن منافسه إنتر الذي توّج بطلاً الشهر الماضي للمرّة العشرين في تاريخه.

ويخوض جيرو مباراته الأخيرة بالقميص الأحمر والأسود يوم 25 مايو في سان سيرو ضد ساليرنيتانا.

وبَّرر بطل العالم 2018 والوصيف عام 2022 اختياره اللعب في الولايات المتحدة بحياته العائلية.

وقال في مقابلة مع قناة ميلان: "اتخذت هذا القرار قبل بضعة أسابيع، قدمت كل ما أملك من أجل ميلان. بالنسبة لي ولعائلتي، هذا هو الوقت المناسب لخوض تجربة مختلفة في الحياة".

وأضاف "العائلة تقدم التضحيات خلال مسيرة اللاعب. نعيش حياتنا بسرعة 200 ميل في الساعة والآن أريد أن أفكر فيها أكثر قليلاً".