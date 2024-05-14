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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ مدرستي ملحقة دار المعلمين والأحمدية للتعليم الأساسي

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة بمنطقة أرض الشادر القديم، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95 %، وتقام على مساحة 2177 مترا، وبتكلفة 17.6 مليون جنيه، بطاقة 24 فصلت منها 6 فصول لرياض الأطفال، و 18 فصلا إبتدائيا، فضلاً عن غرفة الأمن، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية، وفراغات تكميلية

.

كما تفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى بمنطقة الجيش بنسبة تنفيذ 20 % ، وتقام على مساحة 4690 م2 ، وسيتكلف إنشاؤها 45.5 مليون جنيه ، لتستوعب 1730 طالبا وطالبة داخل 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية ، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية.

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الصروح التعليمية 

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد إلى سرعة الإنتهاء من هذه الصروح التعليمية، لدخولها الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح الأسر الأسوانية.

 

ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر فى إستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، وبالتالى تهيئة الأجواء التعليمية المناسبة أمام أبنائنا الطلاب للحصول على أعلى الدرجات العلمية.

 

ويأتي ذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

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