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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات

تطوير وتجميل حدائق
تطوير وتجميل حدائق أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور على الأعمال الجارية  داخل عدد من الحدائق العامة والمتنزهات للوقوف على معدلات الإنجاز بها باعتبارها المتنفس الحيوى لأهالى “عروس المشاتي”، ومن بينها حدائق الورد ، والتى تشهد تكثيف الأعمال بها لتجهيزها ونهوها وافتتاحها قبل عيد الأضحى المبارك ، فضلاً عن فريال والطابية ، لتستكمل تباعاً بباقى الحدائق .

ويأتي ذلك استكمالاً لمنظومة التطوير والتجميل من خلال الاهتمام برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار الظل لمواجهة المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

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بانوراما جمالية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم بالتوازى مع بانوراما التطوير والتجميل بالشوارع والميادين داخل الأحياء والمناطق السكنية ، الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ، وتكثيف زراعة الأشجار ، والحفاظ على المعمر منها سواء داخل الحدائق أو على جانبى الطرق.

ولفت إلى أنه من بين هذه المناطق كورنيش النيل والمسلة الناقصة ، ويتم تنفيذ أعمال التسميد والمكافحة للأشجار المتواجدة بها ، مع توفير مصادر الرى لتحقيق الاستدامة الكاملة لها.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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