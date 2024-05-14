الحمض النووي.. أسباب إصابة بعض الرجال بسرطان البروستاتا

يصيب سرطان البروستاتا الغدة الموجودة في هذه المنطقة، وهي على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

أسباب سرطان البروستاتا



ويعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، والتي تنمو ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة.

ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء، وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحتاجه، فهناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وعندما يتم اكتشاف سرطان البروستاتا مبكرًا، في المرحلة التي لا يزال فيها محصورًا في غدة البروستاتا، فقد تكون فرص نجاح علاجه هي الأفضل.

أسباب سرطان البروستاتا

وليس واضحًا ما يسبِّب سرطان البروستاتا، ولكن الأطباء يلاحظون ذلك عندما تطرأ تغييرات على الحمض النووي للخلايا الموجودة في البروستاتا.

ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجِّه الخلية نحو القيام بوظيفتها المحددة، ولكن هذه التغيرات تتسبب في توجيه الخلايا نحو النمو والانقسام بمعدل أسرع من الخلايا الطبيعية، وبذلك تواصل الخلايا الشاذة النمو بينما تموت الخلايا الأخرى.

وتتراكم هذه الخلايا الشاذة لتشكِّل ورمًا ينمو ويهاجم الأنسجة القريبة منه، ثم تنفصل بعض الخلايا الشاذة بعد مرور بعض الوقت وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.