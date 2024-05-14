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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ــتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في هجوم لحزب الله على مستوطنة "أدميت"

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود آخرين في هجوم نفذه حزب الله اللبناني على مستوطنة "أدميت" شمال فلسطين المحتلة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد أصيب المستوطن الإسرائيلي بجروح قاتلة وأعلن وفاته بعد وقت قصير.

وبحسب وسائل الإعلام فقد  قُتل 27 إسرائيليا على الحدود اللبنانبة منذ بدابة الحرب في غزة، منهم  17 جنديًا و10 مستوطنين بنيران الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي : “تم خلال النهار رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة أدميت في الجليل الغربي”.

وأضاف: نتيجة لذلك، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة وأصيب أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مستوطن إسرائيلي حزب الله اللبناني مستوطنة أدميت الحرب في غزة حزب الله الجليل الغربي

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