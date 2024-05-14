لاستيعاب السفن القادمة.. أحمد موسى: 200 شركة مصرية تعمل في ميناء السخنة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء السخنة هو الأكبر في المنطقة والإقليم، موضحا أنه لا أحد بالمنطقة يمتلك ميناء مثل السخنة بهذا الحجم وبطول الأرصفة .

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من ميناء السخنة، أنه يتم تجهيز عدد من الأرصفة في ميناء السخنة لاستيعاب السفن العملاقة القادمة.

ولفت موسى إلى أن الشركات المصرية هى التى تعمل في ميناء السخنة، والخبرة التى اكتسبتها في حفر قناة السويس ساعدها في تنفيذ أعمالها في ميناء السخنة.



وقال موسى، إن هناك 200 شركة مصرية تعمل في ميناء السخنة بعمالة مدربة، حيث إن القطاع الخاص يشارك بجدية في المشروعات القومية، من واقع حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها.



وأضاف موسى أن هناك دول عربية حريصة على الاستعانة بالخبرة المصرية لتنفيذ مشروعات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الموانئ وشبكة الطرق والنقل تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المختلفة.



وشدد موسى، على أن الدولة لن تتوقف عن العمل و تنفيذ مشروعات قومية تنموية، مؤكدا أهمية الوصول بحجم التصدير إلى 100 مليار دولار ولا بد من وجود موانئ تستوعب حركة التصدير للخارج.

وأشار موسى إلى أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية في سيناء من أجل المصريين، وعلى الحدود، لافتا إلى الممر الهام طابا – العريش.