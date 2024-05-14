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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: أكبر 3 تحالفات عالمية في النقل البحري تعمل بالموانئ المصرية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعمل على ربط الموانئ بسكة حديد متطورة في نقل البضائع، موضحا أن هناك تحالف صيني أكبر مشغل للخطوط الملاحية في العالم موجود في الموانئ المصرية.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من ميناء السخنة، أن أكبر 3 تحالفات عالمية في مجال النقل البحري تعمل في الموانئ المصرية.

ولفت موسى إلى أن ميناء السخنة لم يحصل على حقه على الإطلاق منذ بداية تطويره حتي الآن، موضحا أن «على مسئوليتي» أول برنامج يهتم بمراحل التطوير في ميناء السخنة ويخصص حلقة كاملة وليس مجرد تطوير، وسيكون هناك حلقات مقبلة مع انتهاء مراحل أخرى من التطوير.

واستطرد موسى، أنه تم إزالة الجبال بمحيط ميناء السخنة للاستفادة منها ودخول مستثمرين عالميين، بعدما كانت صحراء لا قيمة لها، مضيفا، أنه في الماضي لم يكن هناك استفادة من أرض ميناء السخنة وحاليا ارتفع سعر متر الأرض في المنطقة.

وقال موسى إن المهندس كامل الوزير وزير النقل يجيب عن كل التساؤلات المطروحة عليه ويشرحها، حيث إن الحوار مع الفريق كامل وزير في منتهى الأهمية يجيب على التساؤلات التي تشغل بال الرأي العام.

أحمد موسى ربط الموانئ الموانئ المصرية صدى البلد ميناء السخنة

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