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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بخطوة واحدة.. كيف تحمين نفسك من الإصابة بتكيسات المبايض

طرق للوقاية من تكيسات
طرق للوقاية من تكيسات المبايض

تعتبر تكيسات المبايض من الحالات الشائعة، والتي لا تشعر فيها المرأة إلا بقليل من الأعراض المزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

 

طرق للوقاية من تكيسات المبايض

 

ولكن أحيانًا يمكن أن تعرض تكيسات المبايض للالتواء أو التمزُّق، ويمكن أن يسبب ذلك حدوث أعراض خطيرة، والتي يجب حينها إتخاذ إجراءات وفحوص بانتظام لمعرفة الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة محتملة.

 

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ولا تسبب معظم تكيسات المبيض أي أعراض، وتختفي هذه التكيسات من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن يسبب التكيس الكبير في المبيض بعض الأعراض، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

طرق للوقاية من تكيسات المبايض

 

ولا توجد طريقة محددة للوقاية من معظم انواع تكيسات المبيض، ولكن تساعد فحوصات الحوض المتنظمة على التأكد من تشخيص أي تغييرات في المبيضين في وقت مبكر قدر الإمكان. 

 

وينبغي كذلك الانتباه لأي تغيرات تطرأ على الدورة الشهرية، ويمكنك تسجيل أعراض الحيض غير المعتادة، خاصة تلك التي تستمر لأكثر من مجرد بضعة دورات شهرية، والمتابعة مع الطبيب بشأن التغيرات التي تقلقك.

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