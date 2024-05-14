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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر باستثمارات 21.6 مليار دولار

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف كامل الوزير وزير النقل، حجم الاستفادة من المناطق الصناعية في قويسنا والمحلة وكفر الدوار، لافتًا أنه تم إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية في طنطا والاستفادة من السكة الحديد من طنطا إلى المنصورة.

وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد أعضاء مجلس النواب بالمحلة اقترح الاستفادة من قطعة أرض بالمدينة ملاصقة لمنطقة المصانع من أجل تدشين الميناء الجاف بطنطا.

وتابع: «هناك ممر لوجيستي من «الإسكندرية – جرجوب» إلى السلوم، وسيتم إنشاء منطقة اقتصادية لميناء جرجوب بواسطة الدولة المصرية».

وأردف وزير النقل: «سيتم إنشاء أول مصنع للهيدروجين الأخضر باستثمارات 21.6 مليار دولار خلال 10 سنوات في جرجوب، وتم طرح 635 فدانا في المنطقة اللوجيستية بالسلوم للمستثمرين مصريين وليبيين تضم صناعات صغيرة وتخزين منتجات مصر المصدرة لليبيا».

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن الممرات اللوجستية لها أهمية كبيرة في تنشيط حركة التجارة والنقل، مشيرًا إلى الممر لوجيستي الذي يبدأ من 6 وأكتوبر عبر القطار السريع، والذي يربط المناطق الصناعية والتجارية من القاهرة والجيزة، وممر آخر صناعي سياحي يبدأ من أبوطرطور بالوادي الجديد، فضلا عن ميناء سفاجا على البحر الأحمر مرورا بقنا.
 

كامل الوزير المناطق الصناعية أحمد موسى مصنع للهيدروجين الأخضر الممرات اللوجستية

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