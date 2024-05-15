برفقة وفد للصحفيين.. السفير التركي بالقاهرة يزور مصانع العاشر من رمضان

أجرى السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن ،أمس الثلاثاء ، زيارة إلى أحد المصانع في مدينة العاشر من رمضان برفقة وفد من الصحفيين.

وزار وفد من أعضاء جمعية الصناعية التركية ورجال الأعمال المستقلين الأتراك بقطاعي الزراعة والأغذية لدى القاهرة ، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، مقر إقامة السفير التركي لدى القاهرة موطلو شن في مصر لبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مصر.

ويقوم رجال الأعمال الأتراك بالأستثمار في الإنتاج من القطاعات مثل اللحوم ومنتجات الألبان وتربية النحل وتربية البذور والحلويات.



وخلال زيارتهم لمقر إقامة السفير، ناقشوا مكانة مصر والفرص التي توفرها في مجالات الزراعة والغذاء والتوظيف.