رحلة العمل الدرامي.. ورشة مريم نعوم ضمن فعاليات «الفيمتو آرت» للأفلام القصيرة.. صور

شهد اليوم ورشة الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، تقديم و كانت الورشة بعنوان «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة»، وذلك ضمن برنامج فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «الفيمتو آرت» الدولي الثالث للأفلام القصيرة، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وتحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم المخرج هاني خليفة، والذي يأتي في الفترة من 13 وحتى 16 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الفنية أصحاب الأعمال المميزة، وصناع المحتوى، وهم الفنان محمد صلاح آدم، محمود عمارة، محمود السيد، و فريق عمل مسرح نهاد صليحة.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان خلال حفل الختام، كلا من المخرج السينمائي وائل فرج، النجوم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، سلوى محمد علي، أحمد خالد صالح

يذكر أن المهرجان ينظم خلال الفعاليات ثلاث ورش فنية، والتي بدأتها الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، تحت عنوان «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة»، ويعقبها ورشة للمخرج يسري نصر الله تحت عنوان «كيف تحكي بصريًا»، في قاعة مدرسة الفنون بجوار مسرح نهاد صليحة داخل أكاديمية الفنون، وكذلك ورشة «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة» والتي تقدمها الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، بالإضافة إلى ورشة للكاستنج دايركتور أحمد تمام، تحت عنوان «كيفية عمل تجارب الأداء باحتراف»

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