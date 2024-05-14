عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحلة العمل الدرامي.. ورشة مريم نعوم ضمن فعاليات «الفيمتو آرت» للأفلام القصيرة.. صور

صدى البلد

شهد اليوم ورشة  الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، تقديم  و كانت الورشة بعنوان «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة»، وذلك ضمن برنامج فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «الفيمتو آرت» الدولي الثالث للأفلام القصيرة، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وتحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل الدورة اسم المخرج هاني خليفة، والذي يأتي في الفترة من 13 وحتى 16 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

 

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات الفنية أصحاب الأعمال المميزة، وصناع المحتوى، وهم الفنان محمد صلاح آدم، محمود عمارة، محمود السيد، و فريق عمل مسرح نهاد صليحة.

 

ومن المقرر أن يكرم المهرجان خلال حفل الختام، كلا من المخرج السينمائي وائل فرج، النجوم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، سلوى محمد علي، أحمد خالد صالح

 

يذكر أن المهرجان ينظم خلال الفعاليات ثلاث ورش فنية، والتي بدأتها الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، تحت عنوان «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة»، ويعقبها ورشة للمخرج يسري نصر الله تحت عنوان «كيف تحكي بصريًا»، في قاعة مدرسة الفنون بجوار مسرح نهاد صليحة داخل أكاديمية الفنون، وكذلك ورشة «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة» والتي تقدمها الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، بالإضافة إلى ورشة للكاستنج دايركتور أحمد تمام، تحت عنوان «كيفية عمل تجارب الأداء باحتراف»

Screenshot_2024-05-14-22-12-54-49
Screenshot_2024-05-14-22-12-54-49
Screenshot_2024-05-14-22-12-46-51
Screenshot_2024-05-14-22-12-46-51
Screenshot_2024-05-14-22-12-43-19
Screenshot_2024-05-14-22-12-43-19
Screenshot_2024-05-14-22-12-36-06
Screenshot_2024-05-14-22-12-36-06
Screenshot_2024-05-14-22-12-30-52
Screenshot_2024-05-14-22-12-30-52
Screenshot_2024-05-14-22-12-24-35
Screenshot_2024-05-14-22-12-24-35

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

ترشيحاتنا

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-