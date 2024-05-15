ابتعد عنها فورا.. علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس

تنتشر البطاطس فى مختلف أنحاء العالم وهى من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن تقديمها بطرق عديدة لا حصر لها، لذا يجب الانتباه لبعض الأنواع الضارة.

ووفقا لما ذكره موقع “vinmec ” أن البطاطس تحتوى على قدر كبير من الفوائد ولكنها تتحول لأضرار عند تناول الأنواع الفاسدة منها

وهناك العديد من العلامات التى تشير إلى أن البطاطس غير صالحة للاستهلاك الادمى ويمكن أن تسبب مشاكل خطيرة تصل للتسمم والفواة والإجهاض خاصة عند تناولها بشكل متكرر وبكميات متوسطة أو كبيرة.

اللون الأخضر

اللون الأخضر على البطاطس من أخطر الأشياء التى تصيب هذا الخضار حيث أنها تحدث بسبب تراكم كمية كبيرة من مادة السولانين التى تحولها لسامة.

وتسبب البطاطس ذات البقع الخضراء في مشكلات صحية عديدة مثل الإجهاض ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء والتسمم الغذائي، والتشوهات الخلقية للجنين مثل تشقق أو عيوب في الدماغ، والجفاف،والصداع و انخفاض في درجات الحرارة، وآلام الحلق.

كما أن البطاطس ذات اللون الأخضر لها أضرار صحية خطيرة على المدى البعيد مثل التأثير على الجهاز المناعي أو التناسلي أو العصبي.

البقع الخضراء

النبت الصغير

تسبب البطاطس“ المنبتة” أضرار صحية عديدة وتتسبب فى زيادة حدوث الإجهاض لأنها تحتوي مواد ضارة بسبب تغير تكوين البطاطس الداخلى بعد بدأ خروج كما تشكل خطرا على الأم والجنين.

ومن الأعراض الجانبية التى يمكن أن تحدث عند تناول هذا النوع من البطاطس سواء على المدى القصير أو البعيد مايلي: الغثيان والميل للقئ، الام البطن الشديدة، ضعف المناعة ، سوء الهضم ، التسمم ، مشاكل الجهاز الهضمى المزمنة.