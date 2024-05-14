مناورات خطيرة.. طائرات التحالف الدولي تخترق الأجواء السورية 8 مرات |تفاصيل

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 8 مرات خلال اليوم الماضي.

وأضاف بوبوف في بيان له، أن "طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

وأوضح أن "زوجين من الطائرات المقاتلة من طراز F-15 التابعة للتحالف وزوجين من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، انتهكوا الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 8 مرات خلال اليوم".

ووفقا له، فقد تم الإبلاغ عن انتهاك واحد لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019 والمرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.