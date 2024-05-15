عبدالمنعم سعيد: ما يحدث بغزة مذبحة كبيرة ولا توجد فكرة إيرانية للحل

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، ايران خسرت جزء من "الهيبة" الخاصة بها.

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news: ما يحدث في غزة "مذبحة كبيرة" ولاتوجد فكرة إيرانية عن حل الأزمة الفلسطينية

وتابع: "ما يحدث للغزيين والفلسطينيين كبير، وهم في مذبحة كبيرة نتيجة تصور أن ذلك هو الحل، دون الحديث عن حل القضية الفلسطينية، كثيرًا من نتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن لا يوجد فكرة ايرانية لحلها إلا بالعودة للمربع صفر وهو إزالة اسرائيل وهذا أمر غير واقعي لدولة نووية، فهناك سيناريوهان هو العودة للصفر للمربع وهي فكرة الصراع الوجودي أم الوصول لتسوية سياسية لحل الدولتين وقرار التقسيم".