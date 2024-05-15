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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

رنا سماحة
رنا سماحة

كشفت الفنانة رنا سماحة عن شدة تعلقها بأبنها مالك منذ ولادته حتى الأن ، وأن بالرغم هذا عطل مسيرتها لكنها لم تنزعج من ذلك الأمر.

وقالت رنا سماحة خلال ندوتها بموقع “صدي البلد”، بالتأكيد مرحلة الزواج والإنجاب تعمل على تعطيل المسيرة الفنية إلا حد ما ، لكنها لا تنزعج من ذلك الأمر لأنها تعتبر نفسها حققت أكبر إنجاز وهو الزواج والإنجاب ، معلقة: “أنا معتبرة نفسي حققت أكبر إنجاز فى حياتي وبالرغم كدة أنا كنت بشتغل وبسجل أغاني خلال فترة حملي”.

وعن شعورها بأن هناك أحد من جيلها قد سبقها فنيًا ، قالت رنا سماحة أن لا يوجد أحد قد سبقها مطلقًا ، وأنها لا تشعر بالغيرة اتجاه أحدًا وأنها تحرص دائمًا على التركيز على أعمالها ، معلقة: “أنا ضد فكرة إن أحنا نقارن فنان بفنان لأن كا واحد مختلف عن التاني ، يعني أنا وكارمن سليمان أصحاب جدًا وبناخد رأي بعض دايمًا فى أغنانينا قبل ما تنزل".

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وأعربت الفنانة رنا سماحة عن حبها لبرنامج المواهب ستار أكاديمي ، حيث وصفته بأنه له الفضل الأكبر حتى تصل للشهرة الفنية بطريقة أسرع من غيرها .

وقالت رنا سماحة : أن وجودها فى برنامج “ستار أكاديمي” أختصر عليها نصف طريق النجومية ، وأنها تعتبر نفسها محظوظة لانها شاركت فيه .

وعن رفضها لتقديم لون الغناء الشعبي ، قالت رنا سماحة أنها تقدر وتحترم الفن الشعبي جدًا ، ولكنها تري أنها لا تستطيع أن تقدمه لأنه لا يناسب أسلوبها الغنائي ، لأن كل فنان لديها الخامة والأسلوب الذى يتميز بهما عن غيره.

 وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

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