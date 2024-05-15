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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 3100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم.. فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

رصدت عدسة  “صدى البلد” أسعار الذهب خلال ختام تعاملات أمس الثلاثاء 14مايو 2024، حيث استقرت أسعار الذهب في محال الصاغة في ختام تعاملات أمس على مستوى جميع الأعيرة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2355 دولارًا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة: إن أسعار الذهب انخفضت خلال الفترة السابقة؛ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار وقضاء الدولة على السوق السوداء .

وأضاف  راضي أن عيار 24 يسجل 3549 جنيهًا، وعيار 21 يسجل 3100 جنيه، أما عيار 18 فيسجل 2660 جنيهًا، والجنيه الذهب 24860 جنيهًا .

مشيرًا إلى أنه متوقع استقرار أسعار الذهب بعد القضاء علي السوق السوداء ووجود سعر صرف معروف للعملات .

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1681651009270790&id=100053232286266&mibextid=KsPBc6

أسعار الذهب أسعار الذهب في محال الصاغة القضاء على السوق السوداء الغرفة التجارية بالجيزة انخفاض سعر صرف الدولار شعبة الذهب بالغرفة التجارية

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