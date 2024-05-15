الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترفع عقوباتها عن تونس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قررت رفع العقوبات عن تونس، بعد التأكد من مطابقة الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كانت قد أعلنت في بيان نشرته بتاريخ 30 أبريل الماضي توقيع العقوبات التي كانت قد فرضتها على تونس ورياضييها، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها للوكالة التونسية في وقت سابق.

ونصت العقوبات على عدم منح تونس حق تنظيم أي فعاليات رياضية وبطولات إقليمية، قاريّة أو عالمية، بالإضافة إلى منع الرياضيين التونسيين من رفع العلم التونسي خلال المسابقات الأولمبية والبارالمبية، مع منع الكفاءات التونسية من العمل في لجان وإدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى حين إصدار القوانين التي تسمح لتونس بالعودة من جديد إلى الوكالة العالمية.

جدير بالذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) هي الهيئة الدولية المستقلة المسؤولة عن تنسيق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الألعاب الرياضية وجميع البلدان.. وتُعد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات الوثيقة الأساسية التي تحدد جميع سياسات مكافحة المنشطات وقواعدها ولوائحها داخل المنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم.