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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يحتفل بلقب الليجا بخماسية نظيفة في مرمي ديبورتيفو الافيس

ريال مدريد يحتفل
ريال مدريد يحتفل بلقب الليجا بخماسية نظيفة في مرمي ديبورتيفو

احتفل ريال مدريد بتتويجه بلقب الليجا، باكتساح ضيفه ديبورتيفو الافيس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل خماسية الريال كل من جود بيلينجهام في الدقيقة 10، وفينسيوس جونيور "هدفان" في الدقيقتين 27 و70، وفالفيردي بالدقيقة 45، وأردا جولر في الدقيقة 81.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الليجا، وكان قد حسم اللقب للمرة 36 في تاريخه، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو الافيس عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.
واحتفل لاعبو ريال مدريد بلقب الليجا قبل بداية المباراة، وأقام لاعبو الفريق الضيف ديبورتيفو ألافيس، ممرا شرفيا للاعبي ريال مدريد، أثناء نزولهم لأرض الملعب، لتهنئتهم باللقب ورفع ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد لقب الليجا، وسط تصفيق حار واحتفالات من جماهير الميرنجي الحاضرة في مدرجات البرنابيو.

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