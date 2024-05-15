ننتظر مقترحات الناتو.. السويد تكشف موقفها من إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

شدد وزير الدفاع السويدي بول جونسون، أن السويد لا تخطط لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وستنظر تلقيها مقترحات بهذا الخصوص من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال جونسون في تصريحات صحفية: "على حد علمي، لم يكن هناك موقف موحد بين الدول التي اجتمعت في قمة باريس في وقت سابق من هذا العام. لا يوجد اقتراح ملموس".

وأضاف جونسون: "إذا تم طرح اقتراح ملموس، فيمكننا مراجعته".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن التحالف العسكري ليس لديه خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم استبعاد إرال قوات تابعة لحلف الناتو إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون، إن إرسال قوات غربية على الأرض في أوكرانيا لا ينبغي "استبعاده" في المستقبل، حيث بدأت الحرب الروسية الشاملة عامها الثالث.