عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

يعتبر البحر الأحمر أحد أغنى البحار حول العالم بالكائنات البحرية المختلفة، كما أنه يحتوي على عدد ليس بقليل من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض مثل سمكة المانتا أو الشيطان، وسمكة نابليون الضخمة، والدلافين، والسلاحف البحرية. ونادرًا ما تتمكن كاميرات الغواصين من التقاط صور لهذه الكائنات المميزة.

عروس البحر

وفي واقعة مثيرة، رصد بعض الغواصين في إحدى شواطئ مرسى علم بالبحر الأحمر ظهور نادر لكائن بحري آخر مهدد بالانقراض عمره 50 مليون عام وهو “الدوجونج”.

حيوان الدوجونج

وأوضح الخبراء أن هذا الكائن البحري تم مشاهدته لأول مرة قبل 50 مليون عام، إنه عروس البحر الأحمر كما يطلقون عليه ويسمى “الدوجونج” أو بقر البحر.

يعيش الدوجونج في الخلجان البحرية وسواحل الجزر الكبيرة ومناطق زراعة المنجروف حيث توافر الأعشاب المرجانية والحشائش البحرية إلى جانب المياه الدافئة.

يبلغ متوسط عمر عروس البحر 70 عامًا، ويبلغ طوله 20 سم ويتميز بعينين صغيرتين وأنف معقوف وفم ضخم طويل ورأس يشبه الفيل وفم آخر سفلي.

يتسم الدوجونج بجسم اسطواني وزعانف تشبه زعانف الدلافين ويوجد بفكه العلوي قاطعتين طويلتين. ومن أكثر المناطق التي يتواجد بها هذا الكائن البحري في مصر هي جنوب الغردقة ومرسى علم ومرسى شونة ومرسى عجلة ووادي الجمال ومبارك.

عروس البحر

كما يتواجد الدوجونج أيضًا في أكثر من 40 دولة حول العالم يقع معظمها في المحيط الهندي كالهند وإندونيسيا وفي البحر الأحمر وغرب المحيط الهادي كاليابان وأستراليا.

ثروة مصرية

يُعد عروس البحر هذا ثروة مصرية كبيرة حيث أنه يدر الكثير من المال إلى خزانة الدولة حيث يأتي إليه السياح من كل مكان للغوص في محيطه والتقاط الصور معه. لذلك لقب بـ صديق السياح. ونظرًا لأنه من الكائنات البحرية المسالمة، فيعشق الغواصون البحث عنه ورؤيته.

يطلق السكان المحليين على الدوجونج اسم الجلد أو الأطم والاسم العلمي له هو سي كاوي، كما أنه من يصنف من الثدييات البحرية حيث تلد أنثاه وترضع بعد فترة حمل شاقة تصل إلى 16 شهرًا. ويمكن لأنثى الدوجونج العيش من 80 إلى 100 عام.