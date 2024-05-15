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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية على تجار المخدرات في السنبلاوين

صدى البلد

 

إضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتوجيه عدة حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

 أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (123قضية) ضبط خلالهم (1,137 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 17,225كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,350 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو - 628قرص مخدر – 6 بنادق خرطوش – طبنجة – 76 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  51 قطعة سلاح أبيض – 28 دراجة نارية مخالفة) .

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الحملات الأمنية الحشيش السنبلاوين المواد المخدرة

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