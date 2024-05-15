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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

13840 طالبُا بإعدادية بورسعيد يؤدون الامتحانات في 70 لجنة

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي أولياء الأمور

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء ، سير وانتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك من خلال تفقد لجان الامتحانات بمدرسة القناة الإعدادية بنين،  رافقه خلالها الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم  ورئيس حي الشرق لمياء الجيار .

والتقى محافظ بورسعيد الطلاب، داخل لجان الامتحانات،  وخلال حديثه حرص محافظ بورسعيد على التأكد من مدى ارتباط الأسئلة بالكتاب المدرسي،  كما وجه عددا من الأسئلة للطلاب للتعرف عن مدى سهولة أو صعوبة الامتحان،  وارتباطه بما جاء في المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية ،  مؤكدا أن الطالب الذي يعتمد على مذاكرة الكتاب المدرسي يستطيع أن يحصل على الدرجات النهائية في امتحان الشهادة الإعدادية.

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وأكد محافظ بورسعيد،  أن برنامج المراجعات النهائية المجانية حقق نجاحا و إقبالا كبيرا من الطلاب، فى مقرات الثانوية بنات والخلفاء الراشدين ،  وذلك في إطار خطة المحافظة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور،  للابتعاد عن الدروس الخصوصية،  وتوفير الوقت والجهد للطالب.

وأوضح محافظ بورسعيد  أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مشيرا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم،  وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

محافظ بورسعيد يتفقد لجان الإعدادية

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وخلال حواره مع الطلاب، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الهدف الرئيسي من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية هي عودة الدور الرائد للمدرسة والمعلم في التربية و التعليم ،  مشيرا أن منذ البدء في مواجهة هذه الظاهرة كان هناك العديد من التحديات،  ولكن تم التغلب على الكثير منها حتى الٱن،  و أصبحنا نشهد التزام الطلاب في المدارس والاعتماد على معلم الفصل،  مؤكدا على أهمية متابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية ،  وتأهيل الكوادر التعليمية ، مما يساهم في إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية ببورسعيد.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت صباح اليوم باجمالى عدد  ١٣٨٤٠ طالب وطالبة منهم ٣١٨ حالة دمج  فى ٧٠ لجنة بمختلف الإدارات التعليمية وقد ادى الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين فى الفترة الأولى وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالفترة الثانية لمدة ساعة واحدة.

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