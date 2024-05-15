الناتو يحذر جورجيا من مشروع قانون "العملاء الأجانب"



حذر حلف شمال الأطلسي (الناتو) جورجيا من أن موافقتها على التشريع الجديد المثير للجدل الذي يصف المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج بأنهم "عملاء أجانب" "خطوة في الاتجاه الخاطئ"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال التحالف العسكري الذي تطمح جورجيا للانضمام إليه إن ذلك يعد أيضا خطوة "بعيدا عن التكامل الأوروبي "، وذلك بعد يوم من تحذير الولايات المتحدة من أن القانون الذي يسير "على غرار الكرملين" سيجبرها على إعادة تقييمها العلاقات مع البلاد.

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين يتظاهرون في شوارع العاصمة تبليسي منذ أسابيع، ضد مشروع القانون خارج البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الاطلسي "نحث جورجيا على تغيير مسارها واحترام الحق في الاحتجاج السلمي.".