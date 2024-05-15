لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

وتألقت ريم مصطفى، مرتدية بنطال كاجوال باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال.

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ريم مصطفى