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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إزاي العلم كان بيرفرف على القمر ومفيش هواء.. البحوث الفلكية تجيب

صدى البلد

إزاي العلم كان بيرفرف علي القمر مع إن مفيش هواء؟ .. سؤال دائمآ ما كان يثير الجدل ويذهب البعض إلي أن نظريات المؤامرة وإلي انه لم يتم الذهاب إلي القمر من الأساس ولن يخطو أي أنسان قدمة سطح القمر.

قال الدكتور طه رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد شارك في اختيار مواقع الهبوط رواد الفضاء على القمر ويمتلك خطاب رسمي من  وكالة ناسا يشكر المعهد على إسهاماته.

وأكد الدكتور طه على أن على أن هبوط الإنسان علي القمر حقيقة مثبتة، ولا مجال للتشكيك سواء من أعمال فنية تناولت رفرفة العلم أوتشبيه بعض الأماكن بالقمر والإنسان سيهبط علي القمر مرة أخري في رحله NASA Artemis في السنين القليلة القادمة.

واشار إلي أن اهتزاز العلم عندما تم تثبيت العلم على سطح القمر، كان قماش العلم نفسه يتحرك اثناء التقاط الصور بسبب محاولات التثبيت واهتزاز السارية نفسها،  كما أن العلم كان مشدودًا بشكل عرضي لعدم وجود جاذبية بالقمر تشده للأسفل و الفيديو الرسمي وكالة ناسا يوضح هذا الأمر.

كما أن رواد الفضاء في رحلات أبولو 11 و14 و15 إلى القمر قاموا بوضع مرايا عاكسة على سطحه،  فمن يظن أن الموضوع غير صحيح أو مؤامرة يمكن له أن يتحقق بنفسه باستخدام أدوات معينة، كل ما عليه هو تسليط ضوء ليزر على هذه المرايا وسيستقبل انعكاس الضوء على الأرض مرة أخرى.

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