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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة الأزهري يؤكد دور الأزهر في بناية الجسور بين ثقافات العالم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في كلمته بمكتبة الإسكندرية، دور الأزهر في بناية الجسور بين ثقافات العالم، عبر الحوار.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان "دور الجامعات في إثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عبد العزيز قنصوه؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور سامي الشريف؛ الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والأنبا بافلي؛ الأسقف العام لكنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر؛ نائب محافظ الإسكندرية، قدمه الكاتب والإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

تحدث الدكتور أسامة الأزهري؛ مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن تجربة الإمام حسن العطار؛ شيخ الأزهر السابق، الذي عاصر دخول الحملة الفرنسية مصر وثورات القاهرة واقتحام الخيول للجامع الأزهر، ورأى صدام الحضارات في أبهى صورة ولكنه رغم ذلك قدم رؤية لحوار الحضارات.

وأوضح "الأزهري" إن الشيخ حسن العطار خرج في سياحة حول العالم ونسج الراوبط العلمية في القدس والأردن وسوريا وتركيا وألبانيا، وأمضى ١٠ سنوات في هذه الرحلة، جعلته يرى ثقافات العالم، وبعد توليه إمامه الأزهر الشريف في عام ١٨٣١ بدأ في بناية الجسور بين الأزهر وثقافات العالم، حيث ابتعث رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا، وعياد الطنطاوي إلى روسيا".

الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد زايد الدكتور عبد العزيز قنصوه

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